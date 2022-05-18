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Песков: введение Западом пошлин на нефть РФ приведет к повышению ее стоимости

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Charlie Riedel/AP

Введение странами Запада пошлин на нефть России приведет к тому, что покупателям придется искать альтернативные источники или им придется платить больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, может ли Россия столкнуться с рисками и готова ли будет Москва поставлять нефть в Европу при введении таких пошлин.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на заявление Минфина США сообщало, что на встрече министров финансов G7 на этой неделе странам ЕС было предложено ввести пошлины на поставки нефти из России в качестве альтернативы полного эмбарго на российскую нефть.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС. По мнению Борреля, обсуждение займет «еще одну неделю или две». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Санкции против России
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