В Германии предупредили о дефиците пивных бутылок

Германии грозит дефицит пивных бутылок из-за проблем с логистикой и инфляции. Об этом 18 мая предупредил генеральный директор Немецкой ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле, пишет газета «Известия».

Основными причинами названы «взрыв цен» на производство бутылок и проблемы с логистикой, уточняется, что ситуация «крайне напряженная».

«Из-за отсутствия водителей грузовиков пивоварням и производителям напитков становится все труднее поддерживать цепочку поставок», — пояснил Айхеле.

Помимо этого, при отсутствии долгосрочных контрактов, платить за новые стеклянные бутылки придется на 80% больше, чем в прошлом году, так некоторые пивоварни скоро могут остаться без тары.