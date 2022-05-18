American Conservative: дефицит удобрений из РФ вызовет проблемы у фермеров США

Американские фермеры могут понести огромные убытки из-за ограничений в отношении российских удобрений и отказа администрации США наращивать добычу нефти. Об этом 17 мая написало издание The American Conservative.

Как отмечает автор статьи Джон Хиршауэр, Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений. Растениям азот нужен для роста, а почва с низким его содержанием дает низкий урожай. Несмотря на то что президент США Джо Байден пообещал выделить $250 млн на стимулирование внутреннего рынка, это вряд ли принесет моментальную пользу.

«Из-за высоких цен на газ и нежелания администрации Байдена осваивать новые источники нефти производственные затраты для отечественных производителей удобрений уже высоки. Увеличение спроса на водородные ресурсы только увеличит эти затраты. В отсутствие значительного импорта маловероятно, что дополнительное финансирование отечественных производителей закроет брешь. Источники в отрасли также утверждают, что внутреннее производство вряд ли удастся быстро нарастить, чтобы справиться с нехваткой удобрений», — говорится в материале, который цитирует газета «Известия».

Уже сегодня средняя цена на природный фосфорит, фосфор, калий и азот составляет более $254, что вдвое выше, чем в 2021 году. Даже в случае возвращения поставок из России на досанкционный уровень нет гарантий, что американские фермеры справятся со сложностями и расходами, добавляет автор.