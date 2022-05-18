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Крупнейшие зарубежные нефтесервисы решили найти способ ухода из России

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Nabil al-Jurani/AP

Санкционное давление на Россию заставило иностранные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре своего бизнеса в России или вовсе об уходе с рынка. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Вступившие в силу 15 мая блокирующие санкции Евросоюза (ЕС) против российских нефтяных компаний привели к тому, что зарубежные нефтесервисные компании решили изменить подход к бизнесу в России. Например, Baker Hughes разорвала все контракты с подсанкционными компаниями. Schlumberger собирается передать имущество российского филиала новому юрлицу с последующей передачей местной компании.

По словам юриста группы спецпроектов Vegas Lex Дарьи Закабуни, зарегистрированные в ЕС компании с 15 мая не могут прямо или косвенно совершать какие-либо операции с подсанкционными компаниями и с теми лицами, которые как-то принадлежат этим компаниям или действуют от их имени.

Она добавила, что дочерние структуры нефтесервисных компаний в России не обязаны соблюдать введенные запреты. Однако их дальнейшие действия будут зависеть от основных офисов, которые находятся в Европе. Поэтому есть риск отказа от сотрудничества.

В конце апреля транснациональная нефтесервисная корпорация Halliburton решила прекратить работу по нескольким контрактам в РФ на фоне санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организации. Предполагается, что выполнение контрактов в России прервут до середины мая.

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