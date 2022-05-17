Журналист Грачис рассказал о последствиях антироссийских санкций для Италии

Журналист Маттео Грачис в эфире RT рассказал о последствиях антироссийских санкций для жителей Италии. По его словам, после начала действия санкций стоимость жизни в Италии выросла.

«Мы ввели санкции против России, однако цены на сырьё и платежи за электричество, за газ, за воду выросли в Италии», — сказал он.

По словам Грачиса, «это не дипломатия, это определённый вид экономической войны», которая не подходит Италии.

Он добавил, что с того момента, когда начали действовать санкции, стоимость жизни в Италии выросла.

«В особенности это касается ряда отраслей, где это становится просто невыносимым, потому что некоторые виды сырья сейчас стоят очень дорого», — объяснил он.