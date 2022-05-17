В Швеции объявили о продолжении блокады судов, связанных с РФ

Президент шведского профсоюза портовых рабочих Мартин Берг заявил в публичном обращении в соцсетях, что организация продолжит блокаду судов, связанных с РФ.

Он отметил что с момента первой акций солидарности в минувшем марте количество морских перевозок в РФ и из РФ «значительно сократилось».

«Тем не менее, все еще есть некоторые шведские компании, которые хотят продолжать торговлю с режимом Путина и его корпоративными союзниками», — объяснил Берг.

Глава профсоюза рассказал, что власти Швеции не хотят делать дополнительных политических шагов для ужесточения санкций, ограничившись «совершенно бесполезными портовыми санкциями ЕС». В связи с этим обстоятельством, добавил он, шведские портовые рабочие желают проявить солидарность с коллегами из Украины и помочь им в период украинского кризиса».

«Поэтому мы, будучи независимой организацией рабочего класса, чувствуем себя обязанными делать все то, что в наших силах», — подчеркнул Берг.

Ранее правительство Швеции отклонило заявку российской авиакомпании «Аэрофлот» на выполнение полетов между Москвой и Стокгольмом.