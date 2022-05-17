«Татнефти» разрешили сохранить программу американских депозитарных расписок

Компания «Татнефть» получила разрешение на продолжение программы американских депозитарных расписок (ADR) за рубежом. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на Лондонской фондовой бирже.

«Татнефть» получила разрешение от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Российской Федерации на продолжение обращения ADR за рубежом», — отметили в компании.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

12 мая правительство России разрешило российской горно-металлургической компании «Норникель» сохранить программу американских депозитарных расписок (АДР). Уже на следующий день «Новатэку» разрешили сохранить программу глобальных депозитарных расписок (ГДР).