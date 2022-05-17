В Минпромторге рассказали об испытаниях SSJ 100 с российским двигателем

Импортозамещенная версия самолета Sukhoi Superjet 100 с российским двигателем ПД-8 может получить сертификат типа в конце 2023 года. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, уже в первой половине 2023 года ожидается испытание ПД-8 в составе SSJ 100.

«Это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года. С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно», — сказал Мантуров.

SSJ New — модернизированная версия самолета SSJ 100, в которой планируется заместить многие зарубежные комплектующие российскими.

В данный момент на «Суперджетах» установлен франко-российский двигатель PowerJet SaM146. Его газогенератор, камеру сгорания и турбину высокого давления делают французы, а «холодную» часть — вентилятор и турбину низкого давления – производит российская компания «Сатурн». Общая сборка также проходит в России.

Ранее в Ростехе заверили, что российские авиакомпании продолжат использовать самолет SSJ-100.