«Совкомфлот» продал 23 судна ради сокращения задолженности

Российская судоходная компания «Совкомфлот» продала 23 судна, тем самым снизив свою кредиторскую задолженность до $1,7 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

«В результате предпринятых действий количество судов в составе флота общества составило 111 единиц, доля заложенных судов сократилась до 10%. Общая кредиторская задолженность группы снизилась с $3 млрд до $1,7 млрд», — отметили в «Совкомфлоте».

Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

13 мая Wall Street Journal написал, что «Совкомфлот» продал девять танкеров ради оплаты долгов перед западными банками, которые появились из-за санкций. В частности, пять танкеров было продано дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской компании Eastern Pacific Shipping.