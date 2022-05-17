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NYP: Маск планирует продажу акций SpaceX для возможности оплаты сделки по Twitter

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Dado Ruvic/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать некоторые свои акции компании SpaceX для возможного финансирования сделки по покупке Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.

В публикации отмечает, что Маск планирует собрать $44 млрд, чтобы оплатить сделку по покупке социальной сети. Одни из возможных вариантов для этого стала бы продажа части акций компании SpaceX. Отмечается, что планируется продавать по $70 за акцию.

Ранее Маск не исключил возможности купить компанию Twitter по цене ниже заявленных ранее $44 млрд.

На фоне этой информации Маск рассматривает возможность договориться о новых условиях сделки по приобретению Twitter.

До этого Маск заявил, что намерен проверить 100 учетных записей в Twitter.

Он указал, что первая тысяча подписчиков аккаунта Twitter не войдут в случайную выборку из 100 учетных записей, после этого будет выбран каждый десятый.

Накануне Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке Twitter до окончания проверки количества фейковых аккаунтов на площадке.

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