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ЕС выделит дополнительные €500 млн на военную помощь Украине

Боррель заявил, что Евросоюз выделит дополнительные €500 млн на военную помощь Украине

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Global Look Press

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель рассказал по итогам встречи глав МИД ЕС, что стороны согласовали дополнительную помощь Украине в размере €500 млн, сообщает РИА «Новости».

«Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда (евро)», — сказал он.

Боррель добавил, что выделенные деньги являются лишь «вершиной айсберга», а помощь стран Евросоюза на двухсторонней основе существенно выше.

Евросоюз усилил военную поддержку Украины на фоне начала российской военной операции на украинской территории 24 февраля. Вместе с предоставлением помощи Киеву, Брюссель также накладывает санкции против России и намерен продолжить давление на Москву. В частности, с начала мая в ЕС активно обсуждается эмбарго против российской нефти, но пока объединению не удается достичь согласия по этому вопросу среди всех стран-членов.

16 мая Боррель сообщил, что главы МИД ЕС в очередной раз не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

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