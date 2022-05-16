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Генпрокурор Украины объявила об аресте $420 млн на счетах Михаила Фридмана

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова написала в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) об аресте многомиллионных активов бизнесмена Михаила Фридмана в украинском «Альфа-банке». Об этом сообщает ТАСС.

«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в «Альфа-банке» на сумму в 12,4 млрд гривен (более $420 млн). Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые хранились на счетах в банке», — сказала она.

Также Венедиктова напомнила, что ранее по ходатайству прокуроров были арестованы 469 млн гривен ($15,8 млн) на счетах Альфа-банка, которые «уже готовились к выводу в РФ».

По версии следствия, Фридман и приближенные к нему предприниматели использовали подконтрольные кипрские компании, чтобы легализовать активы компаний, а после часть из них вывели.

В генпрокуратуре Украины тогда подчеркивали, что досудебное расследование по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, проводилось детективами Бюро экономической безопасности Украины.

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