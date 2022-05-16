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В Китае заявили о спаде розничных продаж свыше 11% в апреле

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Reuters

Розничные продажи в Китае в апреле 2022 года упали на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на данные Национального бюро статистики Китая.

Промышленное производство упало на 2,9% в апреле по сравнению с прошлым годом, в отличие от ожиданий небольшого роста на 0,4%. Уровень безработицы в 31 крупнейшем городе Китая поднялся до нового максимума 6,7% в апреле, отметили в публикации.

В Национальном бюро статистики Китая указали, что сложная международная обстановка и тяжелые последствия от пандемии коронавируса оказались еще сильнее прогнозов. Однако влияние коронавируса является временным, поэтому экономика Китая постепенно будет стабилизироваться и восстанавливаться.

По данным статистики, продажи автомобилей в апреле упали почти на треть (-31,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общественном питании также наблюдается спад, на 22,7%.

12 мая директор Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд. По его словам, экспорт из КНР в Российскую Федерацию вырос на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%.

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