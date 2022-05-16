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В Британии стоимость дизтоплива достигла рекордных $2,2 за литр

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Andrew Kelly/Reuters

Стоимость дизельного топлива в Великобритании достигла нового рекорда, поднявшись до 180,29 пенсов за литр (около $2,2). Об этом сообщается на сайте британской ассоциации автомобилистов RAC.

«Несмотря на то, что канцлер снизил пошлину на 5 пенсов за литр, средняя цена литра дизельного топлива достигла нового рекордного уровня в 180,29 пенса», — отметила ассоциация в Twitter.

Там также призвали снизить НДС на топливо до 15% ради того, чтобы и без того тяжелое положение водителей стало немного легче.

Кроме того, цена за литр неэтилированного бензина достигла 166,65 пенса (около $2). Этот показатель также приблизился к рекордным показателям, которые были зафиксированы в марте 2022 года.

14 мая по данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина на автозаправках в США в четвертый раз за неделю установила новый исторический максимум, достигнув 4,452 доллара за один галлон (3,785 литра).

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