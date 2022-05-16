В Словакии попросили три года на переходный период для нефтяного эмбарго

Словакия нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от нефти из России. Об этом заявил руководитель дипведомства Словакии Иван Корчок по прилету в Брюссель на встречу глав МИД стран Евросоюза (ЕС), передает РИА «Новости».

«Позиция Словакии в отношении антироссийских санкций остается неизменной, мы их поддерживаем, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский тип нефти», — отметил Корчок.

По его словам, Словакия нуждается в трехлетнем переходном периоде и просит об этом сроке своих партнеров по ЕС. Тогда страна сможет полностью поддержать нефтяное эмбарго.

Он добавил, что переходный период потребует серьезных финансовых вложений.

11 мая аремьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна хочет отказаться от российского газа «как можно скорее». Он уточнил, что сейчас в Евросоюзе обсуждают технические варианты и временные рамки по переключению поставщиков топлива. При этом, по его словам, государства Центральной Европы находятся в невыгодном положении, так как у них нет выходов к морям и, следовательно, возможности импортировать нефть и газ с использованием танкеров.