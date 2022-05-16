В МИД ФРГ заявили, что решение по эмбарго на нефть РФ будет принято в ближайшие дни

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о постепенном отказе Европейского союза от нефти России в рамках шестого пакета антироссийских санкций будет принято в ближайшие дни. Об этом она сказала в ходе выступления в Брюсселе, передает ТАСС.

Дипломат назвала это шаг непростым. По словам Бербок, для разных стран означает разные вызовы, поскольку существует разная степень зависимости от российского углеводорода.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу о нефтяном эмбарго против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ от эмбарго на российскую нефть свидетельством раскола в ЕС.

Введение нефтяного эмбарго против России в Евросоюзе активно обсуждают с начала мая, но пока диалог по этому вопросу не привел к консенсусу. В частности, соответствующий запрет блокирует Венгрия, настаивая на продлении периода перехода и/или вывода страны из ограничений. При этом отказаться от российской нефти полностью не готов не только Будапешт, но и ряд других государств, в том числе Болгария.