Сбербанк привлек более 500 млрд рублей на вклады за апрель

За апрель текущего года Сбербанк привлек более 500 млрд рублей на вклады, сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, приток средств на вклады «в принципе перекрыл в том числе оттоки февраля и марта».

«Можно говорить, что это плюс 20 млрд», — подчеркнул Царев.

Он также добавил, что доля рублевых вкладов в банке составляет около 90% и будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Снижение распространяется на все категории заемщиков, минимальная ставка составляет 17,9% годовых и доступна для зарплатных клиентов банка.