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Сбербанк привлек более 500 млрд рублей на вклады за апрель

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

За апрель текущего года Сбербанк привлек более 500 млрд рублей на вклады, сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, приток средств на вклады «в принципе перекрыл в том числе оттоки февраля и марта».

«Можно говорить, что это плюс 20 млрд», — подчеркнул Царев.

Он также добавил, что доля рублевых вкладов в банке составляет около 90% и будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Снижение распространяется на все категории заемщиков, минимальная ставка составляет 17,9% годовых и доступна для зарплатных клиентов банка.

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