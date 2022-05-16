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Боррель рассказал о разногласиях в ЕС по вопросу о нефтяном эмбарго против России

Боррель: главы МИД ЕС 16 мая не смогут преодолеть вето Венгрии на запрет импорта нефти из РФ

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Hasan Jamali/AP

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Европейского союза не смогут разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление дипломат сделал перед заседанием Совета Евросоюза на уровне глав МИД.

Журналисты спросили его, возможно ли, что на заседании министры смогут преодолеть вето Венгрии на запрет импорта российской нефти.

Боррель отметил, что это сложно сейчас гарантировать из-за сильной оппозиции, но вопрос обязательно будет обсуждаться.

Накануне Боррель заявил, что ввести эмбарго на российскую нефть будет непросто, однако в конечном итоге согласие по этому вопросу будет достигнуто.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отказ от эмбарго на российскую нефть свидетельством раскола в ЕС.

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