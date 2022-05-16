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Экономист объяснил, откуда Россия будет брать деньги

Эксперт Чечерин заявил, что подорожание ресурсов способно компенсировать спад в экономике России

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Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил в беседе с агентством «Прайм», что Россия может оказаться в выигрыше, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции — как уже введенные, так и находящиеся «в проекте», включая введение нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза.

Он обратил внимание, что РФ, которая является одним из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов. Оно началось еще в пандемию коронавируса, а ситуация на Украине спровоцировала дополнительный рост цен на сырье, металлы и сталь. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы это вряд ли изменится.

Как отметил Чечерин, это выгодно российской экономике: спад объемов экспорта может быть скомпенсирован ростом цен. А введение нефтяного эмбарго не предусматривает одномоментного прекращения импорта, но приведет к повышению котировок на энергоносители. Дополнительным источником денег для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми страна уже работает, а также поиск новых рынков, указал он.

«В первую очередь, мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке. Многие наши компании-экспортеры на этих рынках работают, и перестроение цепочек поставок на увеличение объемов не должны стать большой проблемой», — сказал брокер.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов сообщал, что министерство готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и не допустят его полного исчерпания.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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