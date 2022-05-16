Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Пятилетнего ребенка серьезно травмировала сломавшаяся детская площадка 02:42
Комитет по этике РФС не может наказать Зарему Салихову за слова про судей... 02:39
В Швеции заявили, что вступление страны в НАТО не направлено против России 02:37
Вуди Харрельсон открыл аптеку-бутик каннабиса 02:32
Хоккеист «Ак Барса» Кагарлицкий ответил на вопрос об отношении к деньгам... 02:26
Два человека погибли в ходе перестрелки на блошином рынке в Техасе 02:22
Жителей Москвы предупредили об «апрельской» погоде в ближайшие дни 02:18
Быстров раскритиковал несогласных с назначением пенальти в ворота... 01:59
Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о разговоре с Шойгу 01:59
«Известия»: сделку по продаже российского бизнеса Paulig попросили отменить 01:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Байдену спрогнозировали новый «энергетический кошмар»

Politico: рост цен на газ в США будет «энергетическим кошмаром» для Байдена

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
George Frey/Reuters

Руководство США столкнулось с новым «энергетическим кошмаром» из-за увеличения стоимости газа в стране, что грозит дальнейшим ростом инфляции. Об этом пишет Politico.

Как говорится в статье, пока американская администрация пыталась бороться с высокими ценами на бензин, появилась еще одна «головная боль» в сфере энергетики – рост стоимости газа.

Так, по информации издания, на прошедшей неделе цена на бензин в Соединнных Штатах побила новый рекорд — $4,40 за галлон (порядка 76 рублей за литр).

«Но стоимость другого важнейшего ископаемого топлива — природного газа — также выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что привело к увеличению затрат на все: от отопления дома и приготовления пищи до производства удобрений, химикатов и оптовой торговли электроэнергией», — сказано в публикации.

Цены на природный газ в государстве выросла более чем в два раза, и, невзирая на то, что это будет не так заметно для потребителей, рост стоимости голубого топлива будет способствовать увеличению инфляции.

Как указало издание, рост стоимости газа в США вызван сохранением обычно снижающегося весной спроса из-за заморозков в одних американских регионах и сильной жары в других, а также выходом Вашингтона на позицию главного экспортера газа в мире.

Также в материале отмечается, что администрация президента США Джо Байдена оценила газовый экспорт как полезный «геополитический инструмент». Это означает, что американским потребителям приходится соперничать за поставки компаний своей страны с зарубежными покупателями.

При этом у Белого дома, который пытался противодействовать увеличению цен на бензин массовым выбросом нефти из стратегических резервов, есть мало рычагов для исправлением ситуации с ростом стоимости газа, заявило Politico.

Ранее стало известно, что цена на газ в США впервые с 2008 года превысила $300 за тысячу кубометров.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть