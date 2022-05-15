В Египте подсчитали убытки от украинского кризиса

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил на пресс-конференции, что бюджет страны серьезно пострадал в результате украинского кризиса, сообщает ТАСС.

«Последствия войны наложили на нас огромное финансовое бремя, и мы вложили 130 млрд (египетских фунтов — $7 млрд) на покрытие роста цен на стратегические товары», - сказал он.

По словам премьера, косвенные последствия кризиса предварительно оцениваются на сумму более $18 млрд.

«В мае 2021 года цена барреля нефти составляла $67, сейчас она достигла $112, тонна пшеницы год назад стоила $270, сейчас за те же объемы мы платим, исходя из цены в $435 за тонну. <...> Раньше мы импортировали 42% зерна, а 31% туристов были из РФ и с Украины, а сейчас мы занимаемся поиском альтернативных рынков», — объявил Мадбули.

Он добавил, что незадолго до украинского кризиса Египет смог восстановить свою туристическую сферу после пандемии коронавируса, доходы в бюджет составили $5,8 млрд.

Мадбули обозначил целью правительства сокращение госдолга с 85,8% до 75% и выход на уровень стабильности при максимизации экспорта в ряде секторов экономики.

«Прошлый кризис научил нас сокращать импорт и ускорять локализацию производств, и за последний период мы выдали 51 тыс. лицензий на деятельность средних и крупных предприятий», — отметил премьер.

Ранее The Telegraph сообщала, что туристическая сфера в ряде европейских стран серьезно пострадала из-за резкого снижения числа путешественников из РФ.