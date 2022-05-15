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Стоимость аренды квартир в крупнейших городах России в мае снизилась

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В России продолжает падать стоимость аренды жилья. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные платформы «Циан», а также риелторских агентств.

По информации «Циан», средняя месячная цена аренды однушки в российских крупных городах в мае составила 19,7 тыс. руб., двушки — 29 тыс. руб. Это на 1,2% и 0,6% соответственно ниже, чем в апреле.

Наиболее заметна тенденция на снижение цены в Перми, Москве и Санкт-Петербурге — аренда квартир там подешевела за месяц на 3-5%.

Риелторы объясняют тренд снижением спроса на долгосрочную аренду жилья, а также возросшей кредитной нагрузкой арендодателей — они вынуждены снижать цены на наем квартиры, чтобы они не простаивали. Кроме того, в городах-миллионниках выросло и предложение арендных квартир на 5-6%, что усиливает конкуренцию на рынке.

Эксперты считают, что стоимость аренды будет падать еще один-два месяца, а расти рынок начнет традиционно в августе.

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