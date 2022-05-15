Западным банкам могут разрешить продать бизнес в России подсанкционным лицам

Банки проводят консультации с регуляторами в своих странах о возможности обменять активы или продать бизнес в России физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, пишет ТАСС.

По словам одного из них, у представителей банков не остается иных вариантов, кроме как обсуждать с национальными регуляторами способ продажи бизнеса подсанкционным россиянам.

«По сути нам сказали, что мы могли бы продать активы находящемуся под санкциями лицу или организации, если они отвечают определенным критериям. Скорее всего, мы не будем этого делать, но обсуждали такой вариант, у нас есть возможность обсуждать подобные вещи, и мы должны изучить все варианты», — рассказал собеседник.

В качестве варианта, как пишет газета, банки могут произвести обмен активами с теми покупателями из России, которые обладают бизнесом в западных странах и не оказались под санкциями. Такого пути придерживаются американский банк Citigroup и крупнейший банк Италии UniCredit.

UniCredit, как сообщается, отказался от продажи бизнеса группе «Интеррос» Владимира Потанина, несмотря на отсутствие последнего в санкционных реестрах.

Ранее Financial Times более подробно рассказывала, как UniCredit и Citigroup ищут разные способы ухода из России.