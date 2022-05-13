В Европе зафиксировали нехватку бензина из-за сокращения экспорта из России

Российский экспорт нафты (тяжелого бензина) в Европу резко сократился в апреле до 333 тысяч баррелей в день, это минимальный показатель с 2016 года, пишет Bloomberg

Россия является крупнейшим в мире поставщиком бензина, пишет издание. Из-за ситуации на Украине европейские страны отказываются от поставок из РФ. С приближением сезона автомобилистов и возвращения нефтехимических заводов с технического обслуживания спрос на нафту вскоре вырастет, утверждает издание. Нефтепродукт используется для производства товаров от топлива до пластмассы.

Для замены российских поставок можно обратиться к США, Алжиру, Норвегии и другим поставщикам, утверждают эксперты. Однако США, где цены на бензин выросли до рекордного уровня, также потребуется больше топлива из Европы, что только сузит рынок, отмечается в публикации Bloomberg.

Ранее президент США Джо Байден обвинил президента России Владимира Путина в рекордном росте цен на топливо.