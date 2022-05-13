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В Кремле прокомментировали заявления СМИ о прекращении поставок газа в Финляндию

Песков назвал «газетной уткой» заявления о прекращении подачи газа из России в Финляндию

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Vasily Fedosenko/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетной уткой» информацию о прекращении поставок газа в Финляндию.

«Газпром» поставляет природный газ разным потребителям в Европе, в том числе и странам, которые являются членами НАТО. И «Газпром» неоднократно демонстрировал свою надежность как компания, которая поставляет энергоресурсы на европейский континент. Поэтому, скорее всего, эти сообщения — это очередная газетная утка», — сказал он.

Песков также посоветовал уточнять подробности оплаты газа по новой схеме Финляндией в «Газпроме».

Ранее в газете Iltalehti появилась информация, что правительство Финляндии ожидает, что Россия может прекратить поставки газа в страну с 13 мая. Сообщалось, что ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО.

До этого финском правительстве предполагали, что поставки газа могут быть остановлены 23 мая, поскольку до этого времени страна должна определиться, станет ли она оплачивать импорт энергоресурсов в рублях.

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