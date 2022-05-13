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Bloomberg: алмазный рынок столкнулся с проблемами из-за санкций против «Алросы»

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Depositphotos

Мировой рынок алмазов столкнулся с проблемами из-за санкций против российского производителя алмазов «Алроса». Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве отметили, что из-за санкций против «Алросы» мировая торговля алмазами рушится, а ограничения вызывают панику в отрасли. При этом до санкций на российскую компанию проходилось до трети мирового рынка алмазов.

Эксперты Bloomberg указали, что перед началом традиционного свадебного сезона в США бизнес пытается найти обходные пути. Например, за счет Индии, которая ограняет и полирует драгоценные камни из России. Однако в США хотят закрыть и эту возможность.

В публикации добавили, что с начала марта 2022 года стоимость небольших алмазов, которые в будущем станут частью обручального кольца, уже поднялась на 20%. При этом клиенты все чаще стали отказываться от добытых в России камней. Из-за этого Индии придется направлять российские алмазы на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или Объединенных Арабских Эмиратов.

В начале мая посол России в Анголе Владимир Тараров заявил, что западные санкции против «Алросы» не скажутся на проектах с участием компании в Анголе.

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