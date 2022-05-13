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В Австрии раскритиковали канцлера Нехаммера за угрозы «Газпрому»

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РИА «Новости»

Австрийцы раскритиковали ультиматум канцлера Карла Нехаммера в адрес российской компании «Газпром» в комментариях под его заявлением газете Kronen-Zeitung.

«Нехаммер грозит России, но одновременно подчеркивает, что мы, скорее, нейтральны. Надо отдать ему должное, он действует типично по-австрийски», — комментирует один из читателей газеты.

В целом, жители Австрии сочли неуместными такие высказывания. Некоторые комментаторы отметили, что канцлер Австрии в своих заявлениях противоречит сам себе.

12 мая канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у компании «Газпром» подземное хранилище «Хайдах», если оно не будет заполняться газом. Об этом он сообщил изданию Kronen Zeitung.

До этого министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что потребуются годы, чтобы отказаться от российского газа. По словам Гевесслер, ситуация на Украине заставила страну столкнуться с «неприятной правдой».

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