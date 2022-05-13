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В WSJ заявили о продаже девяти танкеров «Совкомфлота» из-за санкций

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российская компания «Совкомфлот» продала девять танкеров ради оплаты долгов перед западными банками, которые появились из-за санкций. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Совкомфлот» продал танкеры компаниям из ОАЭ и Сингапура. В частности, пять танкеров было продано дубайской компании Koban Shipping и четыре газовоза — сингапурской компании Eastern Pacific Shipping. При этом компания Eastern Pacific заплатила $700 млн банку, которому должна была оплатить свои долги российская компания.

Источники издания отметили, что «Совкомфлот» сейчас ведет переговоры о продаже других судов разным компаниям, в том числе и China Merchants Group Ltd.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

6 мая компания «Совкомфлот» сообщила, что планирует продать часть флота, которую нецелесообразно эксплуатировать на фоне санкций.

До этого британское издание Lloyd's List сообщало, что «Совкомфлот» планирует продать до трети флота, чтобы погасить кредиты в иностранных банках. Позже в компании заявили, что «появившиеся в СМИ слухи преувеличены».

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