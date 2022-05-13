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Афганистан намерен покупать газ и нефть у России

Представитель талибов* в Москве заявил, что Афганистан хочет закупать у РФ газ и нефть

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал сообщил, что Афганистан намерен закупать у России энергоресурсы и настроен подписать конкретные соглашения. Об этом пишет РИА «Новости».

Как рассказал Гарвал в интервью агентству, на данный момент между Москвой и Кабулом ведутся переговоры в сфере бизнеса и афганская сторона настроена на развитие экономического сотрудничества.

«Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — отметил он.

Временный поверенный также добавил, что Афганистан намерен достичь соглашений между двумя странами.

Помимо этого Гарвал сообщил, что Кабул планирует отправку в Россию делегации правительства Афганистана. По его словам, в Кабуле очень этого хотят и ждут. При этом он не смог назвать точную дату возможного визита.

Ранее МИД РФ выдал Джавалу Насиру Гарвалу официальную аккредитацию.

*   организация запрещена в России
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