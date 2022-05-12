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Iltalehti: кабмин Финляндии ожидает, что 13 мая РФ перекроет поставки газа в страну

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Matthias Rietschel/AP

Правительство Финляндии ожидает, что Россия может прекратить поставки газа в страну с 13 мая, сообщает газета Iltalehti.

«Россия может прекратить поставки газа в пятницу. Ключевых политиков предупредили об ответных действиях России в связи с желанием Финляндии вступить в НАТО», — говорится в материале.

Издание отмечает, что кабмин пока официально не комментирует такую информацию. В правительстве ранее предполагали, что поставки газа могут быть остановлены 23 мая, поскольку до этого времени страна должна определиться, станет ли она оплачивать импорт энергоресурсов в рублях.

Ранее стало известно, что Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности в сфере обеспечения поставок природного газа.

Также сообщалось, что Финляндия начала подготовку к прекращению поставок газа из РФ. До 20 мая государственная компания Gasum должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок российского газа в рублях.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель назвал вступление Финляндии в НАТО историческим шагом. Он заявил, что президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин «прокладывают путь» для вступления их страны в альянс.

Ниинистё и Марин объявляли, что страна должна незамедлительно подать заявку на вступление в НАТО. Накануне финский премьер сообщила, что решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в течение недели. Она подчеркнула, что страна не может оставаться «беззащитной перед Россией».

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