Цена на газ в Европе превысила $1250 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе растет на 20%, котировки превышают $1250 (14:29 мск) за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Июньские фьючерсы по индексу хаба TTF начали дорожать в цене с открытия торговой сессии 12 мая. По состоянию на утро четверга, цена равнялась $1085,8 (+6,4% к расчетной цене среды — $1020,7). После этого рост ускорился и котировки достигли значения в $1233,9 (+20,9%).

В прошлый раз существенный рост фиксировали 10 мая на фоне сообщения «Оператора ГТС Украины» об остановке транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка». Тогда сообщали, что транзит остановят с 11 мая.

Цена на газ в Европе подскочила после 24 февраля. 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6$ за тысячу кубометров. На следующий день стоимость подскочила почти на 5% — до $1555,5.

Ранее 12 мая официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компании запрещено транспортировать газ через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа». Запрет установлен на использование газопровода EuRoPol GAZ для транспортировки российского газа через Польшу.