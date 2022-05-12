В ФРГ заявили, что компенсируют объемы украинских поставок газа импортом из Норвегии и Нидерландов

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сниженные объемы газа через территорию Украины компенсируются импортом топлива из Норвегии и Нидерландов, сообщает ТАСС.

«Агентство внимательно следит за возможными последствиями вчерашнего сокращения транзита газа через Украину и актуальных российских санкций против Gazprom Germania», — рассказали в регуляторе.

Также Федеральное сетевое агентство отметило, что хранилища страны заполнены на 39%, что выше, чем на период весны 2021, 2018, 2017 и 2015 годов.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявила, что после введения РФ новых санкций в отношении Gazprom Germania GmbH и ее дочерних компаний Германия будет вынуждена рассматривать заключение новых контрактов.

11 мая Россия ввела блокирующие санкции в отношении бывшей дочки российского «Газпрома» — Gazprom Germania GmbH, а также EuRoPol GAZ S.A. — владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа».

Российским компаниям запрещено совершать с этими юридическими лицами сделки, платежи, операции с ценными бумагами в их пользу.