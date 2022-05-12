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Вице-канцлер ФРГ заявил, что Берлин не будет повышать уровень тревоги в энергосекторе

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Global Look Press

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Берлин не будет повышать готовность до уровня тревоги в рамках чрезвычайного плана по обеспечению газоснабжения на фоне санкций против России в энергосекторе. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что Германия находится на первой стадии чрезвычайного плана.

По словам Хабека, к уровню тревоги придется перейти, когда в стране не будет хватать значительных объемов газа, пока этого не произошло.

Министр отметил, что у властей есть возможность компенсировать недостающие объемы, закупая энергоносители в «других местах».

При этом обойтись зимой без российского газа можно будет только в том случае, если ФРГ получит достаточные объемы сжиженного пригородного газа.

РИА «Новости» со ссылкой на словам Хабека уточняет, что Германия ежедневно недополучает 10 млн кубометров газа из России.

Ранее сообщалось, ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из России. По данным Reuters, данный план включает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществление контроля над критически важными компаниями.

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