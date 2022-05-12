Путин: Россию в 2022 году ожидает рекордный урожай зерна в 130 млн тонн

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране в этом году ожидается рекордный урожай зерна. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предварительно, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».

«Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров», — сказал глава государства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Европе могут снизиться объемы урожая без российских азотных удобрений. Так, почти 25% от общего объема импортных азотных удобрений в Европу везутся из России. Также РФ является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в ЕС. Эти соединения составляют основу состава азотных удобрений.

До этого Минпромторг России заявил, что вынужден рекомендовать российским производителям остановить экспорт удобрений до стабилизации рыночной ситуации.