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Мишустин отменил льготную ставку для фракций пальмового масла

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Depositphotos

Для пальмового масла и его фракции в России отменяется льготная ставка в 10%. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

До этого момента в России для фракций пальмового масла действовала ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Теперь же для них ввели стандартную ставку НДС в 20%.

Изменения в Налоговый кодекс для введения стандартной ставки были утверждены еще в 2019 году. Тогда же пальмовое масло было выведено из списка продуктов, которые подлежат льготе. Однако в перечне кодов видов продовольственных товаров оставались фракции пальмового масла.

В документе указали, что это решение необходимо для снижения использования пальмового масла в продуктах.

5 мая Минпромторг поддержал предложение «Русской стали» об ограничении максимального уровня платежей по налогам на уровне 131 млрд руб.

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