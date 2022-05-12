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WSJ назвал туризм последней надеждой для экономики Европы

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Depositphotos

Европейским странам придется надеяться на туризм из-за влияния антироссийских санкций на экономику. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«У европейцев есть надежда на то, что этим летом пандемия не помешает отдыху людей, что может подстегнуть экономику стран Южной Европы», — отметили в статье.

Аналитики посчитали, что европейцы могут отказаться от долгосрочных покупок в пользу отдыха на пляже. Это может произойти из-за того, что коронавирусные ограничения ослабевают, а люди соскучились по курортам, где не были два года из-за пандемии.

WSJ написали, что Европа также пострадала из-за запретов на покупку Россией европейской продукции. Кроме того, покупательская способность населения резко падает из-за того, что зарплаты остаются на прежнем уровне, а цены все продолжают расти. Одновременно с этим цены на энергию выросли почти на 40%.

7 мая The Telegraph сообщил, что туристическая сфера в некоторых европейских странах серьезно пострадала из-за резкого снижения числа российских путешественников. В материале привели примеры Кипра, Италии, Черногории, Франции и Чехии. Там также указали, что туристы из России зачастую тратят немалое количество денег во время отдыха в Европе.

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