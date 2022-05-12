«Ъ»: в России оборот рынка ритуальных услуг растет быстрее смертности

В России в период с января по март оборот рынка ритуальных услуг увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом, — до 21,1 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Наибольшая динамика роста выручки похоронного бизнеса зафиксирована в Приморском крае, Рязанской области (на 68%), Томской области (на 52%), Самарской области (на 51%), Подмосковье и Удмуртии (на 50%).

При этом в 2021 году официальные доходы рынка ритуальных услуг росли медленнее смертности из-за стремления граждан экономить.

По словам главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, в Москве для минимального набора услуг для похорон потребуется 44 тыс. руб. без учета платы за землю, минимальная стоимость кремации обойдется в 25–30 тыс. руб.

Предполагается, что уже во второй половине 2022 года темпы роста выручки похоронного бизнеса будут замедляться из-за снижения реальных доходов и сокращения расходов населения.

Ранее сообщалось, что цены на похороны в России выросли на 30% с конца февраля.