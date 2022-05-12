Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Путин поздравил Пасечника с Днем республики 10:19
The Walt Disney оценила расходы из-за обесценившихся активов в России в $195 млн 10:19
В Евросоюзе заявили о падении экспорта в Россию на 55% в марте 10:18
В Британии для сексуально активных пенсионеров выпустили «дачные» презервативы 10:09
Президент Туркмении заявил, что Россию и страны Центральной Азии связывают узы братства 10:05
Тренер «Питтсбурга» Салливан назвал Малкина талантом поколения 10:05
ФСБ задержала жителя Курской области за подготовку теракта 10:04
В ЛНР назвали число погибших мирных жителей за 12 недель эскалации... 10:03
Сооснователь VK Дмитрий Гришин оставил пост председателя совета директоров 10:03
Легионер «Спартака» Перейра признался в любви к московскому клубу 09:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Финская компания Fortum приняла решение уйти с российского рынка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Petr David Josek/AP

Финская энергетическая компания Fortum приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка», — заявили в компании.

В рамках решения предприятие планирует продать российские активы Fortum.

Также в ближайшее время будет возобновлен процесс продажи дочерней компании ПАО «Юнипро».

Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась строить с Россией третью АЭС. В результате госкорпорация «Росатом» потеряла многомиллиардный контракт. Работа над этим проектом велась много лет.

До этого стало известно, что Финляндия начала подготовку к прекращению поставок газа из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть