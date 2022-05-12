Финская компания Fortum приняла решение уйти с российского рынка

Финская энергетическая компания Fortum приняла решение об уходе с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

«В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы приняли решение о контролируемом уходе с российского рынка», — заявили в компании.

В рамках решения предприятие планирует продать российские активы Fortum.

Также в ближайшее время будет возобновлен процесс продажи дочерней компании ПАО «Юнипро».

Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась строить с Россией третью АЭС. В результате госкорпорация «Росатом» потеряла многомиллиардный контракт. Работа над этим проектом велась много лет.

До этого стало известно, что Финляндия начала подготовку к прекращению поставок газа из России.