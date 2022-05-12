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Британский энергорегулятор назвал ситуацию со счетами за газ «вопросом жизни и смерти»

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POOL/REUTERS

Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли заявил, что растущие счета за газ и электричество становятся для некоторых жителей Великобритании «вопросом жизни и смерти», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что регулярно общается с клиентами и знает, насколько тяжелыми для предприятий и домохозяйств стали растущие цены на энергоносители.

По его словам, рынок остается крайне нестабильным и в этом году ожидается дальнейший рост цен. Ofgem уже объявил о введении более жесткого контроля за поставщиками энергии на розничном рынке с целью выяснить, оправдано ли увеличение прямого дебетования.

Бреарли также заявил, что британскому энергетическому рынку необходимы фундаментальные изменения.

Цены на газ в Британии выросли на 25% после поручения президента РФ Владимира Путина переводить оплату газа в рубли. Такое решение последовало за введением антироссийских санкций рядом государств, в том числе Великобританией, в связи с началом спецоперации РФ на Украине.

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