ЦБ ожидает сохранения введенных в адрес России санкций до 2024 года

В Банке России заявили, что санкции против России будут действовать до 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад банка.

«Общая неопределенность и ограничения на российский экспорт, скорее всего, будут влиять на мировые товарные рынки и удерживать цены на повышенном уровне», — добавили в ЦБ.

При этом основные товары российского экспорта будут продаваться с дисконтом, что окажет сдерживающее влияние на стоимостный объем экспорта товаров.

Ранее Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике назвал кризис текущего года «одним из самых существенных вызовов» с 1990-х годов. Документ опубликован на сайте регулятора.

Эксперты ЦБ указывают на то, что сокращение внешней торговли и экспортных возможностей приведет к тому, что «в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже исторических средних значений». В основном, российские компании будут сконцентрированы на производстве для внутреннего рынка, добавили они.