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Болгария сообщила, что договорилась с США об импорте СПГ по ценам ниже, чем у «Газпрома»

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Visar Kryeziu/AP

Болгария начнет импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из США по ценам ниже, чем у «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Юго-Восточное европейское государство начнет получать американский газ в июне. Такой договоренности достигли премьер-министр Кирилл Петков и вице-президент США Камала Харрис.

«Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у «Газпрома»», — говорится в сообщении.

Ранее Болгария и Польша отказались оплачивать российский газ по новой схеме, которая предусматривает расчеты в рублях. В связи с отказом страны потеряли возможность импорта ресурса из России.

Накануне, 10 мая, биатлонист сборной Болгарии Благой Тодев обратился с речью к премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову и министру спорта Радостину Василеву, которые планируют пожертвовать зарплаты биатлонистов на покупку оружия в поддержку Украины. Спортсмен выразил протест подобным намерениям правительства.

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