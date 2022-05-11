Молдавия закупит в мае 30% электроэнергии у Украины

Молдавия планирует закупить в мае 30% электроэнергии у украинской компании «Укргидроэнерго», остальной объем Кишинев приобретет у тепловой электростанции ЗАО «Молдавская ГРЭС» (принадлежит российской ПАО «Интер РАО», расположена в Приднестровье). Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующие контракты уже подписаны.

Ранее Сыпну заявил, что Молдавия находится в ситуации неопределенности по поводу поставок газа из России. По его словам, если июньские поставки не будут подтверждены, то у страны есть резервы, которые могут покрыть практически месяц потребления летом.

Позднее председатель правления газораспределительного предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия не получала уведомлений от Украины и России об ограничении поставок газа.