Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Еврокомиссия: Украине нужно €500-600 млрд на реконструкцию 17:11
Гутерриш призвал вести переговоры с Путиным для урегулирования конфликта... 17:08
В Минобороны РФ заявили об экспериментах США над пациентами в психбольнице... 17:08
Замглавы МИД РФ обсудил с послом США российско-американские отношения 17:07
В УЕФА не намерены отстранять российских представителей 17:04
Кадыров сообщил о взятии под контроль двух населенных пунктов в ЛНР и... 17:03
В российских школах с 1 сентября усилят историческое просвещение 16:56
Компания Siemens Energy оценила убыток в России из-за санкций в €400 млн 16:55
В казанском зоопарке двойне кошачьих лемуров исполнился месяц 16:55
Боец Федор Емельяненко отказался выдвигаться на пост президента Союза ММА России 16:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Тиньков надеется, что британские власти отменят санкции против него

Тиньков в интервью Дудю назвал британские санкции против него «технической ошибкой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Основатель и бывший владелец »Тинькофф Банка» Олег Тиньков рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом), что надеется на то, что британские власти уберут его из санкционного списка.

По его словам, английское правительство совершило ошибку, введя против него санкции, которые он считает «совершенно незаслуженными».

«Как сказали мои юристы, ты будешь первым, кого оттуда уберут, скорее всего. Это явно техническая ошибка», — сказал бизнесмен.

По мнению Тинькова, его попадание в этот список может быть связано с тем, что британские власти вводили санкции против российских банков, а он в то время еще был совладельцем «Тинькофф Банка».

При этом он отметил, что давно уехал из России и не управлял банком.

Он также выразил уверенность в том, что англичане разберутся с этой «ошибкой», но на это может уйти несколько лет.

3 мая Олег Тиньков сообщил в свои соцсетях, что прощается с банком и Россией.

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В пресс-релизе «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей». Впоследствии бизнесмен в комментарии изданию New York Times заявил, что заключил сделку «под давлением».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть