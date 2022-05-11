Тиньков надеется, что британские власти отменят санкции против него

Основатель и бывший владелец »Тинькофф Банка» Олег Тиньков рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом), что надеется на то, что британские власти уберут его из санкционного списка.

По его словам, английское правительство совершило ошибку, введя против него санкции, которые он считает «совершенно незаслуженными».

«Как сказали мои юристы, ты будешь первым, кого оттуда уберут, скорее всего. Это явно техническая ошибка», — сказал бизнесмен.

По мнению Тинькова, его попадание в этот список может быть связано с тем, что британские власти вводили санкции против российских банков, а он в то время еще был совладельцем «Тинькофф Банка».

При этом он отметил, что давно уехал из России и не управлял банком.

Он также выразил уверенность в том, что англичане разберутся с этой «ошибкой», но на это может уйти несколько лет.

3 мая Олег Тиньков сообщил в свои соцсетях, что прощается с банком и Россией.

28 апреля группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф»). В пресс-релизе «Интерроса» приводились слова Тинькова о том, что ему пора «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей». Впоследствии бизнесмен в комментарии изданию New York Times заявил, что заключил сделку «под давлением».