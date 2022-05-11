Федеральное сетевое агентство сообщило о сокращении поставок газа через Украину на 25%

Объемы газа, поступающего в Германию через Украину в населенный пункт Вайдхаус, сократился почти на 25% по сравнению с днем ранее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерального сетевого агентства ФРГ.

Отмечается, что недостающий объем топлива компенсируют за счет поставок из Норвегии и Нидерландов.

«Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину для Германии и Европы. Газоснабжение в Германии стабильно. Безопасность поставок по-прежнему обеспечена», — сказали в ведомстве.

Пресс-служба регулятора отметила, что в настоящее время «существенного роста оптовых цен не происходит».

Ранее 11 мая экономист Том Кребс из Мангеймского университета в своем исследовании пришел к выводу, что резкое прекращение поставок российских энергоносителей может привести немецкую экономику к масштабному экономическому кризису, который страна не испытывала со времен Второй мировой войны. Ущерб от газового эмбарго составит почти полмиллиарда евро.