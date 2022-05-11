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В Кремле ответили на вопрос об индексации соцвыплат и пенсий

Пресс-секретарь Песков заявил, что индексация соцвыплат и пенсий еще прорабатывается

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли рассматриваться тема индексации соцвыплат и пенсий на совещании у главы государства, которое пройдет 12 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, представитель Кремля указал, что, по его информации, это не будет темой заседания, хотя «этот вопрос, конечно, стоит высоко в повестке дня» президента России Владимира Путина.

«Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить», — сказал он.

В конце апреля Путин заявил, что решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат бюджетников будут приняты в ближайшее время.

До этого он сообщил, что в России будут проиндексированы пенсии, социальные выплаты и зарплаты, а правительство страны должно определить, на сколько. Глава государства также поручил кабмину предоставить решения по индексации пенсий и соцвыплат.

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