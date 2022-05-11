«Ведомости»: в Москве разрешили торговать алкоголем на летних верандах, концертах и в музеях

Власти Москвы до конца года сняли запрет на продажу алкоголя на верандах ресторанов. Это следует из постановления правительства города № 610-пп, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным 19 апреля 2022 года, пишут «Ведомости».

В документе сказано, что запрет снят в «сезонных или летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания», также в качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

По данным двух источников, постановление было принято по просьбам рестораторов в рамках меры поддержки бизнеса. Раньше продажа алкоголя на летних верандах грозила заведениям штрафам до 150 000 руб. или лишением лицензии, а посетителей могли привлечь у административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

Ранее ресторатор объяснил, почему важно упростить получение лицензии на продажу алкоголя.