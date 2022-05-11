Транзит российского газа через Украину может сократиться на четверть

Транзит российского газа через территорию Украины может упасть на четверть из-за прекращения транспортировки через станцию «Сохрановка» 11 мая со стороны «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ОГТСУ.

Так, номинации на транзит газа из России через «Сохрановку» отсутствуют, а транзит через станцию «Суджа» составляет 72 млн кубометров.

Накануне суммарные подтвержденные заявки европейских потребителей оценивались в 95,8 млн. По сравнению с ними, падение транзита может составить почти 25%.

На фоне частичной остановки транзита, цена газа в Европе на открытии торгов на бирже ICE в среду превысила $1 100 за один кубический метр.

Днем ранее ОГТСУ сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания завила, что не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области.

«Газпром» подтвердил, что получил уведомление от «Оператора ГТС Украины». При этом сообщалось, что российская компания не получила подтверждений обстоятельств форс-мажора, в ней не видят каких-либо препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.