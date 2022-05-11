Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Спрос на дешевые дома и участки в России вырос на 30% за четыре месяца 11:05
Беременная жена Гуфа отреагировала на интимное видео Айзы 11:05
Посольство Индии опровергло заявления об отправке войск в Шри-Ланку 11:05
Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко заявил, что его не вдохновил дубль Капризова... 11:02
В Ленинградской области второклассник решил попробовать оставленные на детской... 11:01
В Польше сочли провокацией желание российского посла возложить цветы на кладбище... 10:59
Инфляция в Германии в апреле увеличилась до рекордных 7,4% 10:57
Шестилетняя дочь Ксении Бородиной кардинально изменила имидж 10:54
Власти Казахстана опровергли выход страны из ЕАЭС 10:53
Тренер «Миннесоты» Эвасон рассказал о желании иметь 20 Капризовых... 10:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Транзит российского газа через Украину может сократиться на четверть

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Иван Руднев/РИА «Новости»

Транзит российского газа через территорию Украины может упасть на четверть из-за прекращения транспортировки через станцию «Сохрановка» 11 мая со стороны «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ОГТСУ.

Так, номинации на транзит газа из России через «Сохрановку» отсутствуют, а транзит через станцию «Суджа» составляет 72 млн кубометров.

Накануне суммарные подтвержденные заявки европейских потребителей оценивались в 95,8 млн. По сравнению с ними, падение транзита может составить почти 25%.

На фоне частичной остановки транзита, цена газа в Европе на открытии торгов на бирже ICE в среду превысила $1 100 за один кубический метр.

Днем ранее ОГТСУ сообщил о приостановке с 11 мая транзита газа в Европу через станцию «Сохрановка» в Луганской области из-за форс-мажорных обстоятельств. Компания завила, что не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области.

«Газпром» подтвердил, что получил уведомление от «Оператора ГТС Украины». При этом сообщалось, что российская компания не получила подтверждений обстоятельств форс-мажора, в ней не видят каких-либо препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть