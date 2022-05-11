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«Известия»: Минэнерго предложило урезать авиакомпаниям льготы на топливо

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Depositphotos

Минэнерго предложило правительству урезать авиакомпаниям «несправедливо большие» льготы на авиакеросин. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что механизм расчета демпфера для авиакомпаний был утвержден в августе 2019 года, однако первые компенсации авиакомпании получили только осенью прошлого года. Величина компенсации привязана к экспортным ценам, однако на фоне роста курса валют в марте этого года выросли и экспортные цены на нефтепродукты — это и стало причиной новой инициативы ведомства.

Издание отмечает, что бюджет компенсировал перевозчикам 85% стоимости керосина. Минэнерго считает, что нерезонно субсидировать авиаперевозчиков за счет других сфер экономики.

Для возврата к «справедливому» ценообразованию Минэнерго предлагает отвязать расчет компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной ценами внутреннего рынка. Если экспортная альтернатива вновь окажется ниже внутренних цен, то стоит вернуться к расчету от экспортных.

Ранее сообщалось, что Минтранс опасается оттока российских пилотов за границу.

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