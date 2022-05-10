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Бразилия отказала США в просьбе увеличить добычу нефти

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Charlie Riedel/AP

США попросили бразильскую государственную нефтяную компанию Petrobras увеличить добычу нефти, но получили отказ, передает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в Petrobras заявили, что уровень добычи является функцией бизнес-стратегии, а не дипломатии, и что значительный краткосрочный рост производства будет невозможен с точки зрения логистики.

«Мы работаем с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их возможности по поставкам энергии на рынок, особенно в условиях роста цен»,— отметил чиновник в администрации президента США.

Ранее сообщалось, что эмбарго на транспортировку российской нефти было исключено из шестого пакета санкций Европейского союза против России.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

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