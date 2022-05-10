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Боррель сообщил, что послы ЕС возобновили дискуссию по нефтяному эмбарго против России

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Janis Laizans/Reuters

Послы стран Европейского союза уже ведут дискуссию относительно возможности ввести запрет на экспорт российской нефти. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, определенных договоренности пока нет.

«Если их будет невозможно разрешить до следующего заседания Совета ЕС [на уровне глав МИД 16 мая], мы обсудим этот вопрос там», — сказал дипломат.

Ранее государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что итоговое решение о введении эмбарго на нефть России может быть принято до конца текущей недели — 15 мая.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

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Санкции против России
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