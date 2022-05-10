Боррель сообщил, что послы ЕС возобновили дискуссию по нефтяному эмбарго против России

Послы стран Европейского союза уже ведут дискуссию относительно возможности ввести запрет на экспорт российской нефти. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По его словам, определенных договоренности пока нет.

«Если их будет невозможно разрешить до следующего заседания Совета ЕС [на уровне глав МИД 16 мая], мы обсудим этот вопрос там», — сказал дипломат.

Ранее государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что итоговое решение о введении эмбарго на нефть России может быть принято до конца текущей недели — 15 мая.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг, на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.